O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, durante evento em Sinop/MT neste sábado (21/8), detalhou os benefícios que a Ferrogrão vai trazer para o Brasil, como a redução do frete e a geração de empregos. “A Ferrogrão vai reduzir o custo do frete em quase R$ 19,2 bilhões em relação à rodovia”, disse.

“Prosseguimos com o projeto da Ferrogrão porque enxergamos o interesse do mercado”, ressaltou o ministro Tarcísio Gomes Freitas, em debate com lideranças regionais do Mato Grosso. “Além de fazer sentido no ponto de vista financeiro, a Ferrogrão faz sentido na questão de sustentabilidade”.

A Ferrogrão (corredor ferroviário de exportação do Brasil pelo Arco Norte, ligando Sinop até os portos de Miritituba, no Pará), terá 933 quilômetros de extensão e, segundo o ministério, nasce com “Selo Verde” por conta da sua preocupação ambiental. Numa segunda etapa ligará mais 150 quilômetros até Lucas do Rio Verde. A iniciativa privada vai aportar parte dos recursos para construção da ferrovia.

Multinacionais do agronegócio vão investir juntamente com o BNDES, na ferrovia, cerca de R$ 12,7 bilhões.