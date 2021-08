“Fui convidada pela diretora do Museu Memorial, Solange Duarte Alvarenga, que é coordenadora concursada do local há 25 anos. O Memorial foi projetado por Oscar Niemeyer, que era fã de Drummond, considerado o poeta do século 20, que registrou por décadas a literatura e a política brasileira, nos aspectos filosóficos, sociológicos, literários e artísticos. Conseguiu transformar até uma pedra em poesia”, enfatiza Suziene Cavalcante.

Ela explica que a sua obra biográfica vai ficar em exposição permanente no museu. “Este destaque é um presente para a literatura mato-grossense. O museu ter escolhido uma obra de uma escritora aqui da terra, enriquece a nossa cultura no aspecto literário. Ainda mais que é um local muito visitado, pois Carlos Drummond é o poeta mais biografado do Brasil. Minha obra fazer parte desta seleção me deixou muito feliz e motivada na missão poética”, externou.

A visita de Suziene ao Museu Carlos Drummond de Andrade ocorreu na última quinta-feira, 19 de agosto, dois dias após o aniversário de morte do poeta falecido há 34 anos. “Se estivesse vivo, neste ano de 2021 completaria 120 anos de vida”, pontuou.

CORA CORALINA

Uma placa permanente com a biografia de Cora Coralina em poesia, também de autoria de Suziene Cavalcante, foi anexada junto ao acervo do Museu Casa de Cora Coralina, no último dia 10 de julho, na Cidade de Goiás (GO), antigo Goiás Velho.

“Há um ano e cinco meses publiquei, em poesia, a biografia de Cora Coralina nas redes sociais e também enviei para os parentes dela. Depois a diretora do Museu, Marlene Gomes Vellasco, entrou em contato para informar sobre a ação e convidar para ir ao museu. Realizei dois sonhos: um o reconhecimento e o outro de conhecer o museu”, lembrou Suziene.