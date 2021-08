Um levantamento feito junto aos dados do boletim epidemiológico da Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, com relação a quantidade de casos e de óbitos em Rondonópolis nos últimos 3 meses, mostra que a pandemia teve melhora em julho com relação a junho, mas se manteve estável em agosto em comparação com o mês anterior.

Também permanece estável a média de mortes entre agosto e julho. Em agosto, nos 20 primeiros dias do mês, 20 óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados, média de 1 caso por dia. No mês anterior (julho), a situação era semelhante. No total, foram confirmados 32 óbitos ao longo do mês, média de 1,03 morte por dia.

No entanto, quando se analisa os dados do mês de junho, verifica-se que a pandemia estava mais grave do que nos meses de julho e agosto. Em junho, foram registrados o total de 3.071 casos da doença em Rondonópolis, o que resulta em uma média diária de 102,3 casos. O mesmo é verificado com relação aos óbitos. Em junho, a cidade registrou ao longo do mês 69 mortes em decorrência da Covid-19, média de 2,3 óbitos por dia.

Os dados mostram que depois de um período de agravamento da pandemia em junho deste ano, nos meses seguintes, a cidade teve redução na quantidade de casos e óbitos, porém se mantém estável há quase dois meses, registrando média de mais de 70 casos da doença por dia e pelo menos uma morte.

Em agosto, inclusive, é possível identificar média pouco superior de casos da doença em relação ao mês anterior e estabilidade no número de óbitos.