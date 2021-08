A repescagem destinada às pessoas que não tomaram a vacina contra Covid-19 no cronograma normal começou neste sábado (21/8) em Rondonópolis com uma multidão de pessoas. Filas gigantescas se formaram nesta manhã tanto no Estádio Municipal Luthero Lopes como na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

No Estádio, onde acontece o atendimento em sistema drive thru, às 6h da manhã de hoje a fila de carros já era enorme. Na Central de Vacinação, a quantidade de pessoas era tanta que a fila dava várias voltas pelo prédio da Secretaria de Saúde e do estacionamento. Na espera da vacina, as pessoas enfrentam ainda o sol forte deste sábado.

Hoje (21) está programada a repescagem para pessoas com mais de 30 anos e amanhã (22) para quem tem mais de 18 anos. No Estádio Luthero Lopes, o atendimento ocorre hoje das 8h às 16h, e na Central de Vacinação, das 8h às 20h.

No domingo, a repescagem será realizada em sistema drive thru no Estádio Luthero Lopes, das 8h às 16h, e na Central de Vacinação, com atendimento das 8h às 18h.