O deputado estadual Thiago Silva (MDB) realizou na manhã de ontem (19), junto do prefeito Nelson Paim (PDT), a entrega de um micro-ônibus para atender as demandas da saúde municipal de Poxoréu. A pedido do presidente da Câmara de Vereadores, Geovane Souza(MDB), o deputado destinou uma emenda de R$ 300 mil e a Prefeitura Municipal de Poxoréu garantiu a contrapartida para aquisição do ônibus.

A entrega foi feita no Posto de Saúde Central e contou a presença do prefeito, vereadores, secretários, servidores da saúde e munícipes. Para o parlamentar “é uma honra realizar essa entrega que vai beneficiar o Sistema Único de Saúde e humanizar o atendimento dos pacientes de Poxoréu.

“Hoje é um dia muito importante onde entregamos um novo micro-ônibus que será útil para o atendimento da população que precisa de deslocamento para o atendimento público de saúde em Rondonópolis, Primavera [do Leste] e Cuiabá. Agradeço a confiança em nosso trabalho e vamos continuar destinando emendas e trabalhando para trazer melhorias para o município e os distritos”, disse o deputado Thiago Silva.

Presidente da Câmara Municipal, o vereador Geovane Souza agradeceu o empenho do deputado. “Agradeço pela disponibilidade em sempre nos atender com as demandas de Poxoréu, principalmente na saúde, pois estamos diante de uma pandemia. É um ônibus sofisticado com espaço para cadeirante, que vai melhor atender o cidadão que precisa do transporte”, disse o vereador Geovane.

O prefeito Nelson Paim recebeu as chaves do ônibus e agradeceu ao deputado. “Agradeço em nome da população de Poxoréu a emenda do deputado que foi importante para comprar um novo micro-ônibus que servirá para aprimorar o atendimento dos pacientes da nossa cidade. Em nome da população agradeço pelo trabalho em prol a nossa cidade”, disse o prefeito.