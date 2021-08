O deputado estadual Thiago Silva (MDB) garante, neste mês de agosto, mais dois cursos profissionalizantes para a população de Rondonópolis por meio de emenda parlamentar destinada para a criação do programa Qualifica MT em parceria com o Senai e Governo. Já estão abertas as inscrições para o curso de Eletricista de Instalações Prediais e Salgadeiro.

Ambos os cursos possuem 20 vagas cada com carga horária de 160h. Os interessados podem se inscrever, exclusivamente, de forma on-line, por meio do site: senaimt.com.br/qualificaseciteci.

De acordo com o deputado, essa é uma oportunidade ímpar para que pessoas que estão sem emprego, consigam se reinserir no mercado de trabalho. “Destinamos emenda para a criação dos cursos pensando na qualificação do cidadão que tem atravessado momentos difíceis nesta pandemia. Vamos continuar trabalhando por mais oportunidades profissionais para as famílias de Rondonópolis e região”, observa Thiago Silva.

O parlamentar também garantiu em Rondonópolis 60 vagas nos cursos profissionalizantes de padeiro, operador de empilhadeira e mecânico de manutenção industrial já finalizados com o apoio do Senai. Já para o ensino superior, o deputado destinou emenda para 100 vagas do curso de Direito e 100 vagas para o curso de Jornalismo da Unemat, que também está com inscrição aberta.