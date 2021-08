O município de Rondonópolis registrou mais dois óbitos por Covid-19 entre ontem (19/8) e hoje (20/8), segundo consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. As duas mortes foram de mulheres, sendo uma de 67 e outra de 68 anos, ambas ocorridas em 19/8. Com isso, o número de óbitos em função da doença passou de 910 para 912 desde o começo da pandemia.

Nesse período, a cidade registrou 23 casos de Covid-19. Assim, os casos já registrados da doença na cidade passaram de 36.437 para 36.460 no período. Por sua vez, a quantidade de pessoas que se recuperou do novo coronavírus até agora é de 34.572 pessoas.

A taxa de ocupação das UTIs para Covid-19 em Rondonópolis nesta sexta-feira está em 61,7%, com 23 leitos vagos. A Santa Casa está com 10 vagas de UTIs (taxa de ocupação de 50%), o Hospital Regional, com nove vagas (taxa de ocupação de 70%), e o Hospital Municipal, com quatro vagas (taxa de ocupação de 60%).

Conforme o Boletim Epidemiológico, a cidade registra no momento 976 casos ativos da doença, sendo 926 em tratamento domiciliar e 50 em hospitais.