Rondonópolis não registra óbito nas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19, mas confirma mais 163 novos casos da doença no período. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados ontem (19), que trazem ainda que desde o início da pandemia, 36.437 pessoas já se infectaram com o coronavírus. Destas, 34.502 se recuperaram e 910 perderam a vida. Ainda há na cidade, 1.025 pessoas com o vírus ativo.

Entre as pessoas com vírus ativo, o boletim aponta que 964 estão em isolamento domiciliar e 61 estão hospitalizadas. Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas, são 38 pessoas internadas. Ontem, a taxa de ocupação nas UTIs ficou em 63,3%, com 22 leitos disponíveis.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————