O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) prorrogou, até o dia 6 de setembro de 2021, o período de suspensão das atividades presenciais em suas unidades de Cuiabá, Alta Floresta, Rondonópolis e Sinop. O órgão continuará atuando por meio de trabalho remoto.

A Portaria nº 102, de 18 de agosto de 2021, que determinou a prorrogação, leva em consideração a deliberação do Grupo de Trabalho Retorno da PRT23, constituído para coordenar e monitorar a retomada das atividades presenciais durante a pandemia de Covid-19.

Durante esse período, as audiências extrajudiciais no âmbito do MPT em Mato Grosso deverão ser realizadas exclusivamente por meios remotos. Somente em caso de justificada urgência e relevância para o interesse público e social é que poderá ser autorizado, excepcionalmente, o atendimento presencial.

Serão mantidos, em regime de escala e rodízio, apenas os serviços internos essenciais.