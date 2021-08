O dia 19 de agosto é o Dia Nacional de Luta da População de Rua e, em alusão à data, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania divulgou um boletim informativo com o cenário da população de rua em Mato Grosso que aponta Rondonópolis como a cidade com maior número de pessoas em situação de rua no Estado. O cálculo está baseado na quantidade de pessoas em situação de rua cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal.

A maioria, 578 pessoas em situação de rua está hoje em Rondonópolis, que lidera o ranking estadual, seguida de Cuiabá, com 563 pessoas, Sinop, com 370, Várzea Grande (100), Primavera do Leste, com 97 pessoas em situação de rua, Barra do Garças, com 43, Sorriso (30), Lucas do Rio Verde (30), Cáceres, com 31 pessoas e Campo Novo do Parecis, com 25 pessoas nestas condições.

Apesar de a maioria das pessoas em situação de rua ter sido identificada nas cidades maiores do Estado, um total de 58 municípios de Mato Grosso identificaram pelo menos uma pessoa vivendo em situação de rua e, destes, 30 eram cidades de pequeno porte.

Contudo, o boletim ressalta que esse número não é exato uma vez que só inclui as pessoas que preencheram os dados para tentar a inclusão em programas sociais do Governo Federal, mas traz um panorama da situação nos municípios do Estado. Isso porque devem ser consideradas as dificuldades de encontrar as pessoas que compõem esse público, bem como as dificuldades que essas pessoas têm de acessar os equipamentos sociais. Tais fatores acabam por impactar diretamente no número de cadastrados.

O boletim traz também uma análise do público identificado em situação de rua em Mato Grosso e mostra que a maioria, 91%, são do sexo masculino, enquanto 9% são do sexo feminino. Quanto a etnia, a maioria, 69%, se declara parda, 18% branca e 11% negra. Já os que se declaram de etnia amarela são 0,7% e indígena 0,23%.

Com relação a faixa etária, a maioria das pessoas em situação de rua no Estado tem entre 18 e 59 anos. Esse público representa 89% do total das pessoas em situação de rua. Ainda há 8,84% delas com idade maior de 60 anos e 1,74% adolescentes e crianças.