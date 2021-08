Com investimento total de R$ 1,7 bilhão, o Ministério da Infraestrutura entrega, nesta sexta-feira (20), a conclusão da duplicação de 168 quilômetros da principal rota do agronegócio de Mato Grosso: a BR-163/364, entre Cuiabá e Rondonópolis, que foi uma das bandeiras do Jornal A TRIBUNA ao longo da última década.

A entrega do último trecho de obras, junto ao Distrito Industrial no perímetro urbano da capital, conta com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do diretor-geral do DNIT, general Santos Filho.

Com a implantação e revitalização das pistas marginais – e a construção de quatro viadutos no segmento –, o trânsito pesado de caminhões ficará separado do fluxo de veículos leves, que acessam os bairros residenciais no entorno do distrito, reduzindo assim o número de acidentes.

Dessa maneira, os caminhoneiros também poderão acessar a região sul/sudeste do estado, até outro importante polo do agronegócio de Mato Grosso, de maneira mais rápida. A duplicação também vai contribuir para o escoamento da produção até os portos do sul do país.

Apesar da inauguração, a construção do contorno viário em Jaciara, que faz parte do trecho, não foi viabilizada ainda.