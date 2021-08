Nos últimos sete anos, a partir da conclusão dos primeiros trechos de duplicação da rodovia BR-163/364 entre Cuiabá e Rondonópolis, o número de acidentes despencou 64%, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, passando de mais de 800 na época para cerca de 300 no último ano. Uma redução significativa, principalmente, com relação às batidas frontais.

Na manhã desta sexta-feira (20), o Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), fez a entrega do último segmento dessa duplicação que restava ser finalizado junto ao perímetro urbano da capital. Ao todo são 168 quilômetros de extensão entre Cuiabá e Rondonópolis. O Jornal A TRIBUNA, por meio do Comitê Pró-Rodovias, foi um dos defensores e articuladores da obra de duplicação do trecho.

“Esse é um dos mais importantes empreendimentos de infraestrutura de transportes do país”, assegurou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. “Agora, os caminhoneiros podem ir de Cuiabá até Rondonópolis, que é outro grande polo do agronegócio do Mato Grosso, em uma rodovia com pistas totalmente duplicadas. Isso significa menor tempo de viagem, redução de custos e, consequentemente, maior competitividade do produto nacional lá fora”, disse.

Somente no primeiro semestre de 2021, mais de 30 mil veículos trafegaram diariamente no trecho da BR-163/364, entre Cuiabá e Rondonópolis. No último segmento entregue hoje, além da construção de quatro viadutos, também foram implantadas e revitalizadas as pistas marginais da rodovia, possibilitando a separação entre o trânsito pesado de caminhões e o fluxo local dos veículos que acessam os bairros residenciais da região. Isso traz mais segurança ao trânsito e reduz o tempo de viagem dos usuários.