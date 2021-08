Esta semana, 123 alunos da Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva, sediada em Rondonópolis, foram informados da classificação para a segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciência.

As provas foram realizadas no inicio do mês (05 e 06/08), com questões objetivas de astronomia, biologia, química, física e história. Participaram na primeira fase 548 alunos.

A instituição é atual campeã da competição no Estado e segundo o diretor, tenente-coronel Kleber Franklin de Lima Ferreira, esse resultado é fruto da preocupação, empenho e dedicação dos professores e dos policiais militares junto ao alunos do ensino fundamental e médio. “Agora vamos nos preparar para a próxima fase o mês de vem com a mesma dedicação e afinco. Nosso objetivo é o bicampeonato no Estado”.

A data da prova da segunda fase é 03 de setembro com questões subjetivas. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de setembro e a solenidade da premiação para 27 de outubro.

A Olimpíada Nacional de Ciências integra o Programa Ciência na Escola é uma realização de cinco Sociedades Científicas: a Sociedade Brasileira de Física, a Associação Brasileira de Química, o Instituto Butantan, a Sociedade Astronômica Brasileira e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ela resulta do convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) às Sociedades e se destina a estudantes do ensino médio e do 6ª a 9º ano do ensino fundamental.