Após o começo da revitalização da Praça da Saudade, no bairro Bom Pastor, e da Praça Brasil, no Centro, a Prefeitura anunciou que também fará a revitalização completa da Praça Bom Jesus, em Vila Operária. Com isso, como a Praça dos Carreiros já foi revitalizada, as quatro principais praças de Rondonópolis devem ser contempladas com projetos de modernização.

No caso da Praça Bom Jesus, a Prefeitura anunciou a licitação para contratação de empresa para as obras para o dia 20 de setembro deste ano. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer informou ao A TRIBUNA que a revitalização desse logradouro está orçada em R$ 1.610.525,76.

Vale lembrar que a Praça Bom Jesus já tinha passado por várias reformas paliativas ao longo dos últimos 10 anos. Contudo, agora o projeto é mais audacioso, contemplando reforma de todas as calçadas, revitalização dos canteiros, do paisagismo e da quadra poliesportiva, bem como construção de espaços de convivência com pergolado e mesa de jogos.

A revitalização da Praça Brasil terá um custo de R$ 1.690.950,62 e a obra da Praça da Saudade está orçada em R$ 1.996.337,77. As três praças – Bom Jesus, Brasil e Saudade – tinham acabado de receber um investimento que efetivou a troca de toda iluminação antiga por novas luminárias e lâmpadas de Led.