A Câmara de Vereadores deve entregar ao Governo do Estado um documento pedindo para que se tome providências com relação à chamada dos aprovados no concurso da Polícia Penal, para atuar na cidade. O motivo da preocupação é que, desde da homologação do último concurso em 2018, não houve chamamento de aprovados para atuar em Rondonópolis.

No entanto, a Penitenciária Major Eldo de Sá Correia, a Mata Grande, segundo os vereadores, conta com 26 policiais penais, número reduzido para atender a demanda. Vale destacar que a cidade conta com 126 aprovados aguardando o chamamento.

“Vamos levar, por meio de documentos, essa situação ao Governo do Estado e vamos produzir um ofício para alertar a necessidade desse chamamento, não somente ao governo como também à Assembleia Legislativa”, destacou o presidente da Câmara de Vereadores, Roni Magnani.

O presidente da Câmara ainda declarou apoio ao projeto de nova sede para Associação dos Surdos de Rondonópolis e para que também haja a ampliação de aulas bilíngues e ainda que o poder público forneça mais intérpretes nas repartições.