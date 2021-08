A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) publicou a oferta das disciplinas dos cursos do Calendário Letivo 2021/1 – Resolução Consepe nº 1, de 10 de agosto de 2021 – que poderá ocorrer em três formatos: remoto, presencial e/ou híbrido. A maioria das disciplinas neste novo semestre ocorrerá nas modalidades remota e híbrida.

As aulas do semestre 2021/1 começam no dia 1º de setembro próximo. De acordo com a Resolução Consepe nº 1, mesmo que algumas disciplinas de seu curso sejam presenciais, as atividades presenciais, em formato híbrido ou integralmente presencial, só poderão ser adotadas na seguinte condição: observância dos protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias e dos protocolos do Comitê da Covid-19 da Universidade Federal de Rondonópolis.