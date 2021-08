Pela primeira vez desde que foi eleito, o presidente Jair Bolsonaro desembarca no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, na manhã desta quinta-feira (19/8) e cumprirá agenda em Cuiabá, participando do Seminário Regional de Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade Centro-Oeste.

O evento acontece no Hotel Fazenda Mato Grosso, no Coxipó, e tem como objetivo promover o diálogo sobre entre estados, municípios, Governo Federal e a iniciativa privada. O seminário começou na terça-feira e termina nesta sexta (20).

A participação no evento é apenas para pessoas credenciadas. Mas, por se tratar da primeira visita do presidente em Cuiabá desde que foi eleito, acredita-se que boa parte dos políticos que apoiaram a eleição de Bolsonaro vão estar presentes no local. Ele deixará a cidade antes mesmo do almoço.