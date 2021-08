O Centro Comunitário do Bairro Jardim Primavera, abandonado há anos, foi invadido por um morador em situação de rua, que passou a viver no local e a gerar uma série de incômodos aos usuários da unidade de saúde que fica ao lado.

A situação foi denunciada ao A TRIBUNA por um usuário da ESF Jardim Primavera. “Em mais uma penitência, que é madrugar para um atendimento médico aqui no Jardim Primavera, me deparei com uma situação revoltante”, relatou o usuário.

Além de invadir o espaço comunitário, segundo a reclamação, nesta semana a pessoa balançou o padrão de energia que tinha ao lado do poste, gerando faíscas, derrubando ao chão e desconectando os fios com um pedaço de madeira. Em seguida, levou o padrão para dentro do salão comunitário, caracterizando furto.