O município de Rondonópolis teve redução nos principais índices criminais entre janeiro e agosto de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020. A principal queda foi no índice de furtos, com diminuição de 29%. Os dados foram divulgados pelo 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Rondonópolis.

Conforme o detalhamento feito pelo 5º BPM, Rondonópolis registrou 2.531 casos de furtos (subtração de bens e valores sem uso de força ou ameaça) entre janeiro e agosto de 2020, caindo para 1.799 furtos entre janeiro e agosto de 2021. Os casos de roubos na cidade caíram de 1.111 no período de janeiro a agosto de 2020 para 880 entre janeiro e agosto de 2021, resultando numa redução de 26%.

A Polícia Militar também contabilizou queda na quantidade de homicídios dolosos (aqueles com intenção) em Rondonópolis. Entre janeiro e agosto de 2020, foram registrados 31 homicídios dolosos na cidade e, entre janeiro e agosto de 2021, foram 24 homicídios dolosos, perfazendo uma queda de 22%.

O 5º BPM também relata a apreensão de 88 armas de fogo e de 467 quilos de entorpecentes nesse período entre janeiro e agosto de 2021, bem como a prisão de 464 pessoas em flagrante.