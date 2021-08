A Prefeitura anunciou que pretende realizar a reforma e ampliação do atual Hospital de Retaguarda Antônio Muniz (antigo PA), no Jardim Santa Marta, que mudará de nome e será transformado no Hospital Geral de Rondonópolis (HGR). O projeto orçado em 13.166.600,83 será custeado com recursos próprios do Município e segue de imediato para o Departamento de Licitação da Prefeitura.

Uma reunião no gabinete do secretário municipal de Saúde de Rondonópolis, Vinícius Amoroso, na tarde desta terça-feira (17/8), marcou a entrega e apresentação oficial do projeto básico executivo das obras. De acordo com o Vinícius, o projeto do HGR contempla a construção de 06 salas cirúrgicas para realização de cirurgias de todos os portes; além de 70 leitos, sendo 60 de enfermarias e 10 para internações em UTI; um complexo de última geração de imagens que vai atender exames de Endoscopia, Tomografia, Ressonância Magnética, e Raio-X, entre outros. O HGR vai contar ainda com a ampliação do Serviço de Nutrição e Dietética, mantendo a atual estrutura da atual UTI de 10 leitos recém-inaugurada.

Para Vinícius, esse é um dos mais audaciosos projetos da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis e que visa a melhoria de todos os serviços de saúde. “Nós vamos entrar em um novo momento de saúde pública no município, essa é a esperança renascendo em nossos corações, a chance da vida elevando Rondonópolis ao seleto grupo de cidades com qualidade no atendimento médico de média e alta complexidade do Centro-Oeste”, externou.

O HGR vai dispor de duas recepções: uma mais ampla para acesso de visitantes/acompanhantes, e ao centro cirúrgico, e a segunda, com acesso somente para o Centro de Imagens. Além, de um acesso de emergência exclusivo para ambulâncias. A unidade terá duas áreas de vivência, além de uma pequena praça na entrada principal.