A taxa de ocupação das UTIs para Covid-19 está tranquila em Rondonópolis nesta quarta-feira (18/8), segundo consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A Santa Casa está com oito vagas de UTIs (taxa de ocupação de 60%) e o Hospital Regional, com 11 vagas (taxa de ocupação de 63,33%).

O município de Rondonópolis registrou mais 40 casos de Covid-19 entre terça-feira (17/8) e hoje (18/8). Os casos já registrados da doença na cidade passaram de 36.234 para 36.274 neste período.

Conforme o Boletim Epidemiológico, nesse período, o total de óbitos em função da doença passou de 909 para 910 pessoas. A nova morte foi de uma mulher de 56 anos, ocorrida no dia 17/8. Por sua vez, a quantidade de pessoas que se recuperou do novo coronavírus até agora é de 34.417 pessoas.

Dentre os seis municípios com maior número de casos de Covid-19 em Mato Grosso estão: Cuiabá (103.727), Rondonópolis (36.274), Várzea Grande (34.050), Sinop (24.246), Sorriso (17.513) e Tangará da Serra (17.189).