Como parte das atividades da Semana da família, a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga promove hoje (17/8) a 16ª Caminhada das Famílias e, neste ano, devido à pandemia e aos protocolos de segurança, será realizada em forma de carreata.

“Diante de uma política de desmonte da família, em 2005, o Movimento Familiar Cristão propôs a caminhada como meio de anunciar e reafirmar o papel da família cristã como sustentáculo de uma sociedade na qual possa reinar o amor”, escreveu o padre.

“Aproveitemos essa semana para retomar hábitos que nos ajudam a ser e a fazer os outros mais felizes: ter tempo para ouvir o outro, dialogar, saber como está o coração de cada pessoa, o que pensa, o que sente diante de tantas mudanças, respeitar as diferenças, rezar juntos, alimentar-se da Palavra de Deus e da Eucaristia, elogiar as qualidades, buscar a bênção de Deus para o nosso lar, enfim, cuidar com ternura das pessoas que Deus nos confiou”, enfatizou José Eder.