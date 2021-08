Um homem matou outro homem na madrugada desta terça-feira (17/8) e, na sequência, acionou a Polícia Militar informando do cometimento do crime. O acusado afirma que foi ameaçado pela vítima a ter relação sexual com a mesma e, na negativa, entrou em luta na tentativa de desvencilhar-se da situação.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu hoje, no começo da madrugada, no Jardim Atlântico. O acusado contou à PM que estava na residência de seu pai ingerindo bebida alcoólica quando a vítima chegou ao local. Em conversa, a vítima se prontificou a alugar uma casa que tinha à disposição para o acusado.

O acusado narra que os dois foram até a residência a fim de já fechar o negócio. Contudo, afirma que, durante a apresentação da residência, a vítima começou a se insinuar para ela e, por isso, ameaçou ir embora. O mesmo assegura que a vítima trancou o portão e lhe ameaçou dizendo que teria uma arma de fogo na residência e que o mataria caso não tivesse relação sexual com a mesma.

Diante disso entraram em luta corporal, quando o acusado deu uma “gravata” na vítima, vindo a asfixiá-la. Atesta que, ao perceber que a vítima estava morta, ligou para o 190 e acionou a Polícia Militar, se prontificando a comparecer à 1ª Delegacia de Polícia. Na delegacia, o acusado afirmou que não se arrependeu de ter cometido o homicídio, e que deveria ter batido mais ainda na vítima.