Rondonópolis foi a primeira cidade de Mato Grosso, com mais de 100 mil habitantes, a concluir a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos. Porém, com um total de 132.737 pessoas vacinadas com a primeira dose até o domingo (15), ainda há na cidade, conforme estimativa atualizada do Ministério da Saúde, cerca de 60 mil pessoas que não tomaram nenhuma dose do imunizante. A situação é preocupante e, no próximo fim de semana, a Prefeitura fará uma repescagem para quem ainda não tomou a vacina.

Neste último fim de semana, Rondonópolis convocou pessoas com 19 e 18 anos para se vacinarem, mas o comparecimento ficou abaixo do esperado e apenas 4.635 pessoas desta faixa etária receberam a vacina nos dois dias de imunização.

Segundo estimativa atualizada nesta última semana pelo Ministério da Saúde, Rondonópolis tem 191.186 pessoas com mais de 18 anos que devem ser vacinadas. A Secretaria Municipal de Saúde informou ontem (16), que até domingo (15), 132.737 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 69,42% do total de pessoas nesta faixa etária que deve ser vacinada. Já com a segunda dose, a quantidade de vacinados fica ainda bem baixo. Tomaram a segunda dose ou dose única, 51.736 pessoas, ou seja, 27,06% da população estimada com mais de 18 anos.

Por duas vezes, o Ministério da Saúde atualizou a estimativa da população de Rondonópolis com mais de 18 anos. Até a última sexta-feira (13), o ministério apontava que 172.383 pessoas com mais de 18 anos deveriam se vacinar. Agora, de acordo com o Governo Federal, a quantidade de pessoas maiores de 18 anos que deveria se vacinar em Rondonópolis subiu para 191.186.

Esse público que ainda não se vacinou terá mais uma chance no próximo fim de semana. A Prefeitura anunciou que realizará repescagem para pessoas com mais de 30 anos no sábado (21) e para maiores de 18 anos no domingo (22). A imunização será realizada das 8h às 16h em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes e na Central de Vacinação das 8h às 20h no sábado e das 8h às 18h no domingo.

CRONOGRAMA

Para esta semana, a Prefeitura informou que a vacinação será retomada hoje (17) para aplicação de segunda dose. Hoje, quem deve se imunizar são as pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca até o dia 25 de maio. Na quarta-feira (18), a segunda dose da Astrazeneca será aplicada nos que se vacinaram até o dia 26 de maio de 2021. Depois, na sexta-feira (20), a segunda dose da Astrazeneca será aplicada nos que se vacinaram até o dia 28 de maio de 2021.