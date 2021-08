Viabilizado pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, por meio da Vara do Meio Ambiente de Rondonópolis, com decisão judicial, um leilão público de terrenos em favor de pacientes com câncer será realizado no dia 14 de setembro de 2021, a partir das 14h (horário de Brasília), de forma virtual pela Teza Leilões.

São 20 terrenos em diferentes localizações de Rondonópolis: no Parque das Laranjeiras, na Vila Mineira, no Jd. Paiaguás, no Residencial Juscelino Ferreira de Farias, no Parque Rosa Bororo, no Granville II e no Sunflower.

Dependendo do terreno, os lances mínimos variam de R$ 40 mil a R$ 108 mil. Os terrenos disponíveis e suas localizações podem ser vistos no link: Leilão Terrenos TERRENOS EM RONDONÓPOLIS/MT | Teza Leilões (tezaleiloes.com.br)

Para participar, é preciso acessar o site da Teza Leilões e fazer o cadastro no topo da página. Em seguida, escolher um ou mais terrenos e fazer o lance.

No dia do leilão (14 de setembro), entre as 14h e 15h (no horário de Brasília) o maior lance cadastrado para cada terreno vence. Informações: (66) 99629-9347.