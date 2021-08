Uma iniciativa pretende fortalecer o combate de incêndios na zona rural de Rondonópolis neste período de estiagem. A ideia do Sindicato Rural de Rondonópolis é investir na formação de brigadas de incêndios nas próprias propriedades visando controlar o fogo em seu princípio, evitando maiores prejuízos.

Nesse contexto, a gerente sindical Fabrízia Hinrichsen informou que o Sindicato Rural terminou na tarde desta terça-feira (17/8) a segunda turma de um curso gratuito de capacitação para formação de brigadas rurais de incêndio, em parceria com o Senar, o Corpo de Bombeiros e a Aprosmat.

Segundo Fabrízia, 2020 foi um ano muito difícil em relação aos prejuízos causados por incêndios e queimadas nas propriedades rurais da região e, diante disso, foi necessário pensar em soluções para amenizar e enfrentar esse período, surgindo a proposta formar profissionais nas propriedades para agir no começo e evitar que o fogo se alastre.

Somando as duas turmas, houve 34 participantes no curso de capacitação para formação de brigadistas nas propriedades rurais da região, com uma adesão principalmente de médios e grandes produtores. O treinamento foi realizado no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias.

Fabrízia explica que o sindicato também sugeriu aos produtores a formação de grupos no whatsapp, para que os integrantes possam acionar e ajudar uns aos outros diante de possíveis casos em suas propriedades. O objetivo é que esses grupos também possam contar com bombeiros para auxiliar com orientações.

Além de atuar no combate inicial do fogo, os participantes receberam informações sobre a estrutura e funcionamento de uma brigada de incêndio, manejo de ferramentas para a prevenção e combate aos incêndios florestais, noções de primeiros socorros e alternativas ao uso do fogo.

“O curso tem a intenção de que o produtor tenha condição de fazer o combate ao incêndio em sua propriedade no princípio. Já tivemos problemas no passado e esse combate no início evita vários problemas de grande proporções, como em florestas”, externou o presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis, Lucindo Zamboni Júnior.

MAIS AÇÕES

A iniciativa de formar brigadas particulares também vem sendo feita em outras regiões. Em Sapezal, em Mato Grosso, um grupo de produtores rurais montou uma brigada para combater queimadas na região. Cada um dos participantes da brigada auxilia com a estrutura que possui.

O grupo integra o projeto Conserv, um mecanismo privado e de adesão voluntária que remunera financeiramente produtores rurais da Amazônia Legal comprometidos a conservar o excedente de vegetação nativa em suas propriedades que, por lei, poderia ser suprimida.

O produtor Redi Biesuz, participante do programa em Sapezal, colabora oferecendo não só seu maquinário, mas a estrutura hidráulica de sua propriedade. “Caso seja necessário, temos um grande reservatório e uma rede de água espalhada pela fazenda, com tubulações que podem ser adaptadas para abastecimento rapidamente”, explica.

Dentro da estrutura desenhada pelos produtores, a brigada de Sapezal conta também com máquinas de pulverização adaptadas que podem ajudar a combater o fogo, e até mesmo aviões agrícolas, capazes de alcançar locais de difícil acesso e dispersar água.