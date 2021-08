As aulas em sistema híbrido (revezando as turmas nos modos presencial e remoto) nas escolas da rede municipal de Rondonópolis vão voltar, de forma gradual, a partir de amanhã (17/8). Essa volta vale para a educação infantil de 4 a 5 anos e para o ensino fundamental.

A decisão foi tomada em reunião na manhã de hoje entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Associação dos Diretores das Escolas Municipais de Rondonópolis (Adesmur), Comissão de Educação da Câmara Municipal e Secretaria Municipal de Educação.

A Secretaria Municipal de Educação ficou de passar ainda hoje a lista de estabelecimentos que retornam as aulas no sistema híbrido amanhã. Esses estabelecimentos vão ficar de fazer a comunicação do retorno às aulas aos próprios pais.

As unidades que voltam às atividades amanhã são aquelas que estão com o quadro completo de profissionais. Segundo a decisão, conforme as unidades forem completando os quadros de profissionais, vão retornando às aulas em sistema híbrido.

As creches que atendem alunos de zero a três anos não retomam as aulas presenciais até que o problema da falta de merenda esteja solucionado por completo.