O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) é mais uma entidade a confirmar a adesão à greve nacional dos servidores federais, estaduais e municipais, marcada para quarta-feira (18/8). A mobilização faz parte da campanha pela derrubada da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, da reforma Administrativa.

A PEC apresenta em sua narrativa a quebra da estabilidade do servidor público, mas na realidade o objetivo é garantir o aumento da contratação de comissionados. “É uma medida que vai realmente inchar o serviço público com comissionados ou terceirizados. Em caso de aprovação vai complicar e muito trabalho nas organizações públicas. Será um grande retrocesso”, explica Geane Lina Teles, presidente do Sispmur.

A líder sindical também afirma que tal proposta penaliza os mais pobres e vai aumentar o abismo social, agravado nos últimos anos no Brasil. “Nessa pandemia ficou bem claro que faltam trabalhadores no serviço público em tudo quanto é área. Na saúde, em todo o país faltaram servidores, tiveram que pagar horrores a toque de caixa para comissionados. No INSS a situação é vergonhosa. Tem trabalhador esperando anos pela portaria de aposentadoria. Isso é reflexo do sucateamento do serviço público”, esclarece.