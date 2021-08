A Frente Parlamentar pela Vida, liderada pelo vereador Jonas Rodrigues, está mobilizando setores da comunidade de Rondonópolis para a necessidade da vacinação contra a covid 19. Este trabalho ganhou o apoio da Comissão de Saúde da Casa de Leis e também a adesão de outros parlamentares, que fortalecem a ofensiva contra o vírus neste momento. No decorrer da semana passada, os vereadores mantiveram reuniões e encontros em entidades representativas de trabalhadores e receberam elogios das lideranças pelo trabalho em defesa da imunização.

Além de Jonas, a Frente Parlamentar pela Vida recebeu a adesão das vereadoras Marildes Ferreira – presidente da Comissão de Saúde – e Kallinka Meirelles e do vereador Denilson Oliveira, o Dico. Ele também faz questão de citar o apoio do presidente Roni Magnani e de toda Mesa Diretora da Câmara. “Estou grato pelo apoio e adesão à nossa iniciativa, que neste primeiro momento prioriza a vacinação de todos e todas contra o vírus da covid 19”, informa Jonas.

Para João Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis (Sintrapostos), a iniciativa da Frente é muito louvável. “Desde que começou a pandemia nós nunca vimos um trabalho desta forma. Como é inédito, ficamos surpresos de forma positiva, pelo interesse dos vereadores e do poder público para com a saúde e segurança dos trabalhadores”, enfatizou o presidente, destacando que o sindicato está junto neste esforço pela vacinação de toda a categoria.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Bares, Restaurantes e Similares (Sindcombares-Sul), Aurinetes de Amorim Moura, se manifestou em forma de agradecimento ao citar o empenho da Frente pela vacinação. “É um trabalho que precisa ser destacado e apoiado porque é em defesa da vida, da nossa saúde”, testemunha Nete.

Os vereadores da Frente – Jonas, Marildes, Kalinka e Dico – reafirmaram o compromisso do parlamento municipal em defesa da saúde. Os membros da Frente também destacaram a participação de Paulo Padim, gerente de Saúde Coletiva da Prefeitura de Rondonópolis, pela participação no encontro com os trabalhadores. “A vacinação acabou com a superlotação nos hospitais e está evitando mortes”, assinala Padim.