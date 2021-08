Uma mulher de 29 anos foi presa pela Polícia Militar na madrugada de hoje (14/8), por volta das 2h45, na cidade de Pedra Preta, por tráfico de drogas. Treze quilos de maconha foram apreendidos com ela.

A apreensão aconteceu no Jardim Prodoeste, no pátio de um posto de combustíveis situado às margens da BR 364, após o recebimento de informações oriundas da Agência Regional de Inteligência do 4º Comando Regional.

A polícia realizou a abordagem do veículo, um Fiat Palio de cor branca, e foi constatado que a responsável pela condução do veículo era uma mulher que estava hospedada em um hotel ao lado do posto de combustíveis.

A droga estava escondida no painel do veículo. A condutora assumiu que receberia cerca de R$ 500,00 para levar o veículo de Cuiabá até Alto Araguaia. Ela foi conduzida em flagrante para a Delegacia de Pedra Preta, junto com o entorpecente e o veículo.