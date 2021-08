O vereador Investigador Gerson (MDB) está sugerindo à Prefeitura que faça um estudo de viabilidade para destinar parte dos recursos arrecadados com a taxa do lixo para a manutenção dos ecopontos.

“Apresentei um requerimento na Câmara, e que será enviado ao prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), solicitando os valores arrecadados com a taxa do lixo e qual a sua destinação. A ideia é conhecer a fundo os números e argumentar para que parte destes recursos seja aplicada na manutenção dos ecopontos”, antecipou o vereador.