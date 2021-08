Análise dos dados das internações em função da Covid-19, em Rondonópolis, nos últimos meses, realizada pelo A TRIBUNA, com informações obtidas no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra redução significativa na taxa de internações com o aumento do percentual de vacinados.

Enquanto que no mês de março deste ano, quando a imunização ainda estava em fase inicial e não havia chegado nem mesmo ao grupo de pessoas com comorbidades, a taxa de hospitalizações de pacientes com Covid-19 era de 2,55 pessoas para cada grupo de mil habitantes, neste mês de agosto, a taxa de hospitalização caiu para 0,37, quando a vacinação com a primeira dose para maiores de 18 anos está praticamente concluída.

Nestes 13 primeiros dias do mês de agosto, os dados indicam que, além da redução na taxa de hospitalizações, a média de idade das pessoas internadas é de 50-31 anos, menor que aquela do mês de março, quando a média era de 56-97 anos. O avanço da imunização na cidade indica, portanto, que houve queda nas internações e também na média de idade das pessoas hospitalizadas.

Essa redução pode ser observada no levantamento dos dados mês a mês, conforme o avanço da vacinação em Rondonópolis. Em abril, quando foi concluída a imunização com a primeira dose para pessoas com mais de 60 anos, e iniciada a vacinação para pessoas com comorbidades, a taxa de hospitalização apresentou pequena queda em relação a março. Em abril foi de 2,04 para cada mil habitantes e em março havia ficado em 2,55.

Nos meses posteriores, a taxa de hospitalização se manteve em queda.