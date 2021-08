Rondonópolis conclui, neste domingo (15), a vacinação com a primeira dose para maiores de 18 anos. A imunização para quem tem 18 anos acontece na Central de Vacinação localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, das 8h às 20h e em sistema drive thru no Estádio Luthero Lopes, das 8h às 16h. Nesta segunda-feira (16), conforme a Prefeitura, não haverá vacinação, que deve ser retomada a partir de terça-feira (17) com aplicações de segundas doses.