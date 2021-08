A imunização contra a Covid-19 em Rondonópolis volta ao Estádio Municipal Luthero Lopes, no sistema drive thru, neste fim de semana, quando estão sendo vacinadas pessoas com 19 e 18 anos.

Neste sábado (14), devem se vacinar quem tem 19 anos e neste domingo (15) é a vez de quem tem 18 anos. No Luthero Lopes, a vacinação ocorre das 8h às 16h.

Além disso, as pessoas podem procurar a Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, das 8h às 20h. Com a vacinação no domingo, Rondonópolis conclui a aplicação da primeira dose para pessoas com mais de 18 anos.

Para a próxima semana, a Prefeitura ainda deve divulgar um novo cronograma de imunização, que deve contemplar o público com segundas doses.