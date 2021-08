O vereador Investigador Gerson (MDB) tentou reverter, na Justiça, a liminar que impede a votação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, mas o juiz Márcio Rogério Martins negou o pedido e manteve decisão anterior do juiz Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, que decidiu liminarmente pela suspensão da votação até o julgamento do mérito da ação. Com o indeferimento do pedido de reapreciação da liminar, a Câmara Municipal continua impedida de votar a antecipação da eleição da próxima mesa diretora. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (13).

A justificativa apontada seria de que a emenda que havia sido rejeitada e antecipava a eleição para dezembro foi devidamente retirada do projeto de resolução e uma nova ata da sessão continha a emenda correta. Deste modo, o problema teria sido sanado e o projeto poderia ir a votação.

No entanto, o juiz entendeu que o fato de a nova ata da sessão do dia 28 de julho ter sido retificada e a emenda rejeitada pela maioria retirada, não é capaz de reverter a decisão anterior, já que “o fundamento utilizado para determinar a suspensão da votação não foi a insuficiência de prova acerca da não aprovação da emenda, e sim em razão do risco da tutela liminar se tornar irreversível”.

O CASO

O pedido de liminar para impedir a votação da antecipação da eleição da mesa diretora foi feito pelo vereador Investigador Gerson sob a alegação de que o vereador Roni Cardoso (PSD), na ocasião na presidência da Câmara, teria agido de forma unilateral. Cardoso teria anunciado que uma emenda prevendo a antecipação da eleição para o mês de dezembro continuava em anexo ao projeto que tramita no Legislativo.

Entretanto, conforme o boletim de votação da sessão ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 28 de julho, consta que a emenda havia sido derrubada por 14 votos. Liminarmente, foi então pleiteado que a projeto não poderia ser votado com a emenda “errada”. O juiz concedeu então a liminar, porém parcialmente, determinando também que a votação da antecipação da eleição continue suspensa até o julgamento do mérito.

A DISPUTA

Um grupo composto por 14 vereadores defende que a eleição da mesa diretora seja antecipada o mais rápido possível e não querem aguardar até o mês de dezembro.

Os 14 vereadores que compõem o grupo são Dr. José Felipe (Pode), Paulo Schuh (DC), Kallynka Meireles (PRB), Marisvaldo Gonçalves (PSL), Kaza Grande (DC), Subtenente Guinancio (PSDB), Ozéias Reis (PP), Batista da Coder (SD), Reginaldo Santos (SD), Marildes Ferreira (PSB), Investigador Gerson (MDB), Adonias Fernandes (MDB), Cido Silva (PSC) e Júnior Mendonça (PT).