Policiais militares prenderam um homem por ameaça, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, na noite de quinta-feira (12/08), em Rondonópolis. O suspeito teria agredido a esposa e trancado a casa para evitar que a vítima saísse do imóvel.

Por volta das 19h40, a Polícia Militar foi acionada via 190, para verificar uma ocorrência de violência doméstica, no bairro Sagrada Família. No local, os policiais encontraram a vítima dentro de um carro Gol acompanhada do filho.