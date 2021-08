A cidade de Rondonópolis teve mais dois óbitos em função do novo coronavírus, saindo de 904 para 906 vítimas fatais. O registro consta no Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta sexta-feira (13/8).

O total de pessoas infectadas com a doença desde o começo da pandemia passou de 35.829 para 35.977, representando 148 novos casos em 24 horas. Ao todo, são 1.032 casos ativos da doença na cidade, sendo 966 em tratamento domiciliar e 66 hospitalizados.

A taxa de ocupação das UTIs para Covid na rede pública de saúde de Rondonópolis está hoje em 68,3%, com 19 vagas disponíveis. Conforme os dados, o Hospital Municipal tem seis vagas de UTI disponíveis para pacientes com Covid-19. O Hospital Regional está com 10 leitos de UTI vagos, e a Santa Casa tem três leitos sobrando.

Por sua vez, 34.039 pessoas já se recuperaram da doença até hoje no município.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta sexta-feira (13/08), 504.544 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 13.133 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 1.340 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado em 24h. Dos 504.544 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 8.772 estão em isolamento domiciliar e 481.250 estão recuperados.