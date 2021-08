Quase 50 cães eram mantidos presos e amarrados, sem alimentação e água, dentro de uma casa velha na Rua Marechal Rondon, Centro de Rondonópolis. A Polícia Militar de Proteção Ambiental e o Juizado Volante Ambiental (Juvam) localizaram os animais na tarde desta quinta-feira (12/8).

A situação de abandono de animais domésticos e maus tratos foi descoberta após denúncias anônimas. Ao chegarem no endereço denunciado, os profissionais se depararam com vários cachorros presos dentro dos cômodos e outros amarrados na parte externa. Os animais clamavam por alimentação bem como por água, pois no local não havia ninguém.