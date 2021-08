Entre janeiro e junho deste ano, 10.736 passageiros embarcaram e desembarcaram no aeroporto Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que apontam que esse contingente representa 9,9% de alta sobre o mesmo período de 2020, quando houve 9.862 embarques e desembarques no local.

Vale observar que esses números de 2020 e 2021 estão impactados pela pandemia do novo coronavírus, quando houve suspensão de voos e destinos no Aeroporto de Rondonópolis.

Fevereiro foi o mês recordista, com 2.191 embarques e desembarques, seguido de janeiro, com 2.056 e, depois, junho com 1.905. O mês com menos embarques e desembarques no Aeroporto de Rondonópolis foi abril, com 1.139 passageiros.

Houve um aumento na quantidade de aeronaves que pousaram e decolaram no aeroporto de 42,3%. No primeiro semestre deste ano, 185 aviões operaram na unidade e, no ano passado, foram 130. Fevereiro foi o mês com mais aviões chegando e saindo do local: 38 no total.

Antes da pandemia, em 2019, o Aeroporto de Rondonópolis teve o registro de 51.420 embarques e desembarques ao longo de todo o ano.

INTERIOR

O aeroporto de maior movimento no interior de Mato Grosso no primeiro semestre de 2021 é o de Sinop. Segundo os números da Anac, entre janeiro e junho deste ano, 55.055 passageiros embarcaram e desembarcaram no aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop.