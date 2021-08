A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) anulou, por maioria, parte da Operação Esforço Comum que investiga supostas irregularidades em contratos entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Cooperativa do Vale do Teles Pires (Coopervale). O TJMT entendeu que o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) não cumpriu os prazos obrigatórios para a condução do inquérito. Assim, as investigações realizadas após abril de 2020 ficam anuladas.

O advogado de defesa, Ulisses Rabaneda, sustentou na sessão da Terceira Câmara Criminal que, para investigar, o Ministério Público tem que respeitar os prazos previstos na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que determina que quando ultrapassados 90 dias do início da investigação, é necessária prorrogação, o que a defesa alega que não ocorreu no caso.

As investigações de irregularidades em contratos da Coopervale com o Poder Público estavam em andamento desde 2019 e estavam sendo conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) de Rondonópolis, que deflagrou a Operação Esforço Comum no dia 21 de maio deste ano. Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Rondonópolis, incluindo a sede da Prefeitura, a sede da Coopervale na cidade, nas residências de secretários municipais e em pelo menos 12 endereços ligados a um empresário local.

A Operação Esforço Comum também cumpriu mandados nas cidades de Cuiabá, Sorriso, Santa Rita do Trivelato, Pedra Preta, Arenápolis, Nova Marilândia e Nova Canaã em Mato Grosso e nos municípios de Japorã, em Mato Grosso do Sul, e Guaíra, no Paraná.

Conforme o Gaeco, as investigações apontavam que teria ocorrido prévio ajuste para contratação da Coopervale junto ao Município de Rondonópolis e que os prejuízos aos cofres públicos poderiam ser superiores a R$ 60 milhões. Além disso, o Gaeco informou que indícios apontavam que vários indivíduos eram utilizados como prováveis “laranjas” para devolução desses valores para agentes públicos e outros particulares possivelmente que atuavam na “lavagem de dinheiro”.

A Coopervale mantinha contratos com a Prefeitura de Rondonópolis desde 2017 para fornecimento de trabalhadores terceirizados para as mais diversas secretarias e estava sendo investigada pelos contratos. Entre 2017 e maio de 2021, os pagamentos à cooperativa chegaram a aproximadamente R$ 145 milhões, segundo informações do Portal de Transparência do Município.