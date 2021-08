Em resposta às várias ocorrências de furtos de hidrômetros e de fiação de energia elétrica em estabelecimentos comerciais e prédios públicos de Rondonópolis, a Polícia Civil fechou um ferro velho e prendeu o proprietário em flagrante.

A ação realizada na quinta-feira (12/08), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município, resultou na apreensão de grande quantidade de fios de cobre, hidrômetros e mais de R$ 6,7 mil em dinheiro.

Nos últimos meses, foram registrados mais de 20 boletins de ocorrências relativos a furto de hidrômetros em Rondonópolis.

Nas investigações para esclarecer os crimes ocorridos em prédios públicos e privados, principalmente em unidades de saúde básica, como também de furtos de hidrômetros, os policiais civis conseguiram identificar um estabelecimento no bairro Vila Olga Maria, responsável por receptar os materiais subtraídos.

Diante das fundadas suspeitas, a equipe passou a observar o ferro velho, constatando grande movimentação de pessoas no local, verificando a chegada de um caminhão todos os dias, que era carregado de sucata e ia embora.

Ainda durante monitoramento foi percebida a presença de várias pessoas, que chegavam com sacolas cheias de fiação de cobre. Com base nos indícios os investigadores se aproximaram no ferro velho, e logo na entrada avistaram um rolo de fiação nova, inclusive com invólucro de plásticos com a etiqueta da empresa Energisa.

Na ocasião, o proprietário do estabelecimento não soube explicar a procedência do produto. Perguntado sobre as fiações de cobre que vinha comprando, ele informou que adquiriu de diversas pessoas. Questionado sobre a origem dos materiais que ali estavam, ele alegou que comprava sem se preocupar com as procedências.

Em buscas no local, foi encontrada grande quantidade de fiação de cobre, em pedaços, de diferentes medidas, alguns com a capa de plástico já derretida, além de muita quantidade de cabos de alumínio, diversos hidrômetros e medidor de energia.

No bolso direito da calça do suspeito, os policiais civis apreenderam mais de R$ 2,8 mil em dinheiro, bem como dentro de uma caixinha em cima da mesa localizada mais a quantia de aproximadamente R$ 3,9 mil.

Diante do flagrante o suspeito foi conduzido até a Derf de Rondonópolis com todo material apreendido, interrogado e autuado pelo crime de receptação. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição da Justiça.