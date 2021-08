A edição do Miss Rondonópolis Oficial 2021 contará com a participação especial da Vice Miss Universo 2020, a gaúcha Júlia Gama. Eleita Miss Brasil 2020, ela se destacou no mundo todo por sua desenvoltura e inteligência demonstradas na competição internacional.

A grandiosidade do Miss Rondonópolis Oficial 2021 vem sendo trabalhada considerando que esta edição marca os 15 anos do evento sob a coordenação de Ronaldo Dias. Em comemoração a esses 15 anos, serão 15 candidatas que vão disputar o título de Miss Rondonópolis.

Neste ano de 2021, o concurso vai ocorrer no dia 6 de setembro, véspera de feriado, no Tulipas Buffet, a partir das 20h. O evento, segundo Ronaldo, obedecerá o decreto municipal em relação à prevenção da Covid-19, com adoção dos protocolos de biossegurança.

A vencedora do concurso vai ganhar um prêmio de R$ 10 mil em dinheiro, indo representar a cidade no Miss Mato Grosso Oficial e, caso ganhe, no Miss Brasil.

Os leitores podem conferir as candidatas pelo @missrondonopolisoficial no Instagram.