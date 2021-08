Um morador de Rondonópolis foi sequestrado e mantido em cárcere privado após sair da faculdade, sendo obrigado a fazer a transferência de valores de sua conta bancária, na noite desta quarta-feira (11/8). A Polícia Militar conseguiu prender um dos acusados em flagrante durante a execução do crime e o outro foi preso nesta manhã.

Segundo a PM, a primeira prisão ocorreu após a comunicação por parte da família de que a vítima teria saído da faculdade e que percebeu uma movimentação estranha na conta da mesma, sendo várias transferências de alto valor, via Pix, e que ela não atendia as ligações em seu aparelho de celular. A vítima estava em um Peugeot de cor branca.

Na Avenida Brasil, uma guarnição da PM avistou um veículo com características parecidas com as informadas, iniciando então uma perseguição ao mesmo. Os bandidos, no entanto, ao chegarem no cruzamento da Rua José Barriga com a Avenida Marechal Rondon não conseguiram fazer a curva, vindo a colidir com o meio-fio e estourando os dois pneus da frente do carro da vítima.

Com isso, a PM informou que os suspeitos desceram do veículo e correram para dentro de um matagal na região, sendo que um deles efetuou dois disparos contra a guarnição. Na hora, os policiais conseguiram prender um dos acusados atravessando a Avenida Marechal Rondon. O outro não foi localizado no momento.

A vítima não teve sem lesões e narrou a guarnição que estava em poder dos sequestradores desde o momento em que saiu da faculdade, onde foi abordado e que, desde então, vendaram os seus olhos e foram em vários lugares usando os seus cartões bancários e fazendo transferências bancárias, sendo ameaçado com uma arma de fogo.

Em diligências na manhã de hoje, uma guarnição em rondas pela Rua José Barriga localizou o segundo acusado saindo de um matagal, portando um revólver calibre 38 na cintura, o qual foi preso e encaminhado para delegacia de polícia.