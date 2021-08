Almejada para ser uma estrada alternativa entre Rondonópolis e Cuiabá, através do Pantanal, a MT-040, também conhecida como Estrada Verde, deve receber o nome do médico e empresário rondonopolitano Elmo dos Santos Bertinetti, falecido em 2017 e que foi o grande idealizador e defensor da implementação da referida rodovia.

APOIO DO ROTARY Com isso, a Estrada Verde entre Rondonópolis e Cuiabá corre o risco ter quatro nomes no seu trecho completo, sendo dois nomes somente nesse trecho de 100 quilômetros entre Mimoso e Fátima de São Lourenço. Diante dessa hipótese, o Rotary Club Rondonópolis, sediado na Vila Birigui, fez uma reunião na noite de terça-feira (10/8) para discutir o assunto e ficou decidido pela elaboração de uma carta de apoio e defesa do projeto de lei do deputado Sebastião Rezende para nomear integralmente o trecho de 100 quilômetros da rodovia de “Elmo dos Santos Bertinetti”.

Nesse tempo de tramitação, o referido projeto já passou pela Comissão de Infraestrutura da Casa de Leis, foi aprovado em plenário em primeira votação e passou pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), tendo um pedido de vistas do deputado estadual Wilson Santos, o qual devolveu esse pedido de vistas. A iniciativa ia agora para segunda votação em plenário, contudo teve novo pedido de vistas do deputado Wilson Santos, que defende que, nesse trecho entre Fátima de São Lourenço e Mimoso, a MT-040 possa ter em parte dela o nome de outra personalidade da região.

PROJETO O projeto de lei em questão do deputado Sebastião Rezende tramita desde agosto de 2020, dando o nome de “Rodovia Elmo dos Santos Bertinetti” à MT-040 no trecho compreendido da referida estrada entre o Distrito de Fátima de São Lourenço e o entroncamento da Rodovia MT-456, em Mimoso, com extensão de 100,17 quilômetros. Vale dizer que o trecho da rodovia entre Rondonópolis e Fátima de São Lourenço já leva o nome do pioneiro “João Baiano” e, entre Cuiabá e Mimoso, de “Palmiro Paes de Barros”.

A reunião no Rotary Rondonópolis, que tem como presidente o Tarcísio Dias de Oliveira, contou com a presença de três membros do Comitê Pró-Rodovias, que encampou a luta pela concretização da MT-040, sendo o Samuel Logrado de Souza, diretor do A TRIBUNA, Elemar dos Santos Bertinetti, irmão do homenageado, e o rotariano Maritano Câmara.

Eles fizeram uma explanação do sonho e luta de Elmo Bertinetti pela viabilização dessa estrada alternativa passando pelo Pantanal, apontando ser justo dar nome ao trecho central da rodovia assim como pretende o projeto do deputado Sebastião Rezende.

JUSTIFICATIVA

A nomeação do trecho central da rodovia ganha ainda mais sentido agora porque o Governo do Estado anunciou neste momento a realização da licitação para contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de conclusão da pavimentação da MT-040. De acordo com o edital de licitação, serão pavimentados e restaurados 38,1 quilômetros em dois trechos da rodovia. O primeiro deles vai do entroncamento da MT-040/140 até o Distrito de Fátima de São Lourenço. O segundo trecho vai do Distrito de Mimoso até a ponte do Rio Mutum.

A intenção dos rotarianos é que a carta a ser encaminhada à Assembleia Legislativa fortaleça a propositura para que o trecho, entre Fátima de São Lourenço e Mimoso, seja integralmente chamado de “Elmo dos Santos Bertinetti”, justificando que o médico foi quem teve a ideia de viabilizar, inicialmente, ainda nos idos anos 2000, o projeto da estrada, justamente entre Rondonópolis e Mimoso, visando contribuir para o turismo dessa região do Pantanal. A defesa do Rotary também leva em conta que Elmo Bertinetti foi rotariano, presidente do Rotary Rondonópolis, governador do Distrito do Rotary e presidente do Comitê Pró-Rodovias.

Inclusive, Elmo Bertinetti foi o organizador do primeiro evento chamado “Estradeiro”, levando uma comitiva de autoridades e da sociedade civil em um comboio de veículos “traçados” para conhecer a região, quando a MT-040 era apenas um projeto no papel e uma trilha pelo pantanal. A ideia do médico ganhou também a adesão do A TRIBUNA, que no ano de 2009 havia lançado uma campanha por uma estrada alternativa entre Rondonópolis e Cuiabá, inicialmente passando por Dom Aquino, Campo Verde e Chapada dos Guimarães. Depois, o Comitê Pró-Rodovias, que havia sido criado para defender a duplicação da BR-163/364, juntamente com o A TRIBUNA, entre Cuiabá e Rondonópolis, também encampou a luta pela MT-040.

Além de presidir o Comitê Pró-Rodovias, Elmo Bertinetti era médico radiologista de formação, que foi pioneiro na área de radiologia em Rondonópolis e região. No ano de 1974, mudou-se para Rondonópolis, instalando a primeira clínica dessa especialidade na região.