“O Hospital Regional de Rondonópolis é porta aberta para urgência e emergência da ortopedia. Porém, a unidade hospitalar apresenta precariedade nos serviços e não atende o fluxo de pacientes. Hoje mesmo [ontem], 32 pessoas com fraturas estavam internadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no hospital da Lions, aguardando por uma vaga no Hospital Regional. O município não é obrigado a arcar com a ortopedia, sendo o HR a referência desta especialidade”, afirmou a vereadora.

Ela explica que, quando um paciente consegue a vaga no HR, ele fica mais um tempo esperando pela cirurgia. “Outros ficam tanto tempo e depois o hospital manda para casa sem realizar o procedimento cirúrgico, transformando a urgência em atendimento eletivo, ou seja, aquele que pode aguardar mais e aí o paciente volta para o final da fila. É muito triste o que está acontecendo, pois muitos estão ficando com deficiência física. Eu e o vereador Reginaldo vamos entrar com uma ação no MP para denunciar essa situação”, revelou.

De acordo com a vereadora, o MP será provocado a levantar informações acerca dos recursos repassados pelo Estado para a realização das cirurgias ortopédicas, salários de servidores e sobre o estoque de insumos para os procedimentos de ortopedia. “Temos vários depoimentos de pacientes que entraram no hospital e foram mandados embora. Não vamos ficar quietos enquanto o Estado não resolver essa situação. É um descaso, é desumano o que estão fazendo. A sociedade precisa de um atendimento mais digno”, desabafou.