O município de Rondonópolis obteve uma redução de 46,5% no número de queimadas urbanas neste ano de 2021, em comparação com o ano passado. Foram 265 focos de queimadas identificados em 2021, e 495 no ano passado, considerando o período do dia 1º de janeiro a 01 de agosto de cada ano. Os dados foram compilados pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT), por meio da Sala Descentralizada do Comando Regional Bombeiro Militar II.

Conforme o comandante do 3º Batalhão Bombeiro Militar, Ten. Cel. BM Fabrício Gomes Costa, pode-se observar que a considerável redução é resultado da política do Estado de prevenção aos incêndios florestais e queimadas urbanas, ao Plano de Operações da Temporada de Incêndios Florestais preconizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e ativação do Comitê Municipal do Fogo preconizado para ações de mitigação às queimadas e incêndios florestais na cidade de Rondonópolis.

Dentre as ações realizadas no município de Rondonópolis para este ano de 2021, o Ten. Cel. Fabrício destaca a campanha educativa de conscientização e preservação do meio ambiente, com a temática de prevenção às queimadas urbanas para as escolas públicas municipais, estaduais e privadas do município, através da plataforma de vídeoaula; e a notificação dos terrenos urbanos do município no período de maio, junho e julho pelo Código de Postura da Prefeitura de Rondonópolis, a fim de diminuir as ocorrências de queimadas urbanas.

O 3º Batalhão Bombeiro Militar também cita os resultados à retirada da biomassa vegetal dos lotes inabitados na cidade; realização de inserções nas mídias proferindo medidas de prevenção e malefícios do uso irregular do fogo, no período de junho a setembro, a fim conscientizar a população a cerca da temática; implementação de ação de prevenção às queimadas e incêndios florestais na Aldeia Tadarimana, através do alargamento das estradas da aldeia, servindo como aceiros; e estruturação e operacionalização de uma Sala de Situação Descentralizada, que realiza monitoramento diuturnamente no município através de software de georreferenciamento que plota pelas imagens de satélite focos de calor e encaminha de imediato as equipes de campo para conter este incêndio.

Também foram elencados a realização de capacitações e aperfeiçoamentos da corporação e público externo, com parceria do 18º GAC (Grupamento de Artilharia de Campanha), onde um total de 300 militares do Exército brasileiro poderão dar apoio ao Comando Regional Bombeiro Militar II; de parceria com o Sindicato Rural na formação de brigadas de incêndios florestais nas propriedades rurais, com o intuito de otimizar a pronta resposta ao início do incêndio florestais nestas propriedades até a chegada do Corpo de Bombeiros; o projeto de implementação de Brigada de Incêndio Florestal na Aldeia Tadarimana, para atuar na prevenção e combate aos incêndios florestais na reserva, dando a primeira resposta no caso de um incêndio florestal, até a chegada dos bombeiros, sendo capacitados no curso de brigada 15 indígenas que atuarão como brigadistas este ano de 2021; a parceria com a Prefeitura de Rondonópolis, através do apoio do Gabinete de Apoio a Segurança Pública, com a contratação de brigadistas para atuar no período de estiagem, de julho a outubro, no combate às queimadas urbanas e capacitação da população para o uso consciente do fogo, parcerias com a comunidade e produtores rurais, bem como a ação direta do Corpo de Bombeiros, fiscalizando e atendendo aos chamados nessa área.

Cita-se ainda como fator preponderante uma melhor conscientização da população quanto aos malefícios do uso indiscriminado do fogo.