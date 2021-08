O que era a esperança do fim da poeira, da lama e das erosões virou um pesadelo para os moradores de bairros como Sagrada Família, Parque Universitário, Maria Vetorasso, entre outros. O esperado serviço de asfalto nesses locais vinha sendo feito pela empresa Geosolo, que abandonou os serviços em novembro de 2020. Até hoje, a Prefeitura de Rondonópolis não conseguiu fazer o distrato desses contratos com a Geosolo, para ser possível a contratação de outra empresa.

A demora para rescisão dos contratos milionários com a empresa Geosolo, que se estende desde o fim de 2020, tem chamado a atenção. Após notificar a empresa cinco vezes para que retomasse a obra e não obter resposta positiva, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) decidiu por assinar o distrato referente a esses contratos. Contudo, até o momento, o processo não foi finalizado, segundo informado ao A TRIBUNA, porque não teve ainda a assinatura do prefeito Zé Carlos do Pátio.

O estranho é que a Prefeitura não se posicionou mais sobre a situação da rescisão contratual com a Geosolo. Enquanto isso, os moradores desses bairros que convivem com problemas críticos em relação às condições das ruas seguem sem uma previsão de quando as obras de asfalto serão retomadas. Além de rescindir os contratos atuais, para retomar as obras, será preciso fazer novo processo de licitação e contratar outras empreiteiras. A preocupação é que no final de setembro recomeçam as chuvas, dificultando os trabalhos nesses bairros e obrigando os moradores a conviverem com a falta de infraestrutura por mais um período chuvoso.

CONTRATOS

Um dos contratos previa a pavimentação e drenagem no bairro Sagrada Família, além de parte da Avenida Binário, no valor de R$ 11 milhões, e o outro incluía as obras de drenagem e pavimentação do Parque Universitário, Carlos Bezerra II, Maria Vetorasso II e a duplicação da Rua Fernando Correa da Costa, com valor de R$ 13,9 milhões. Somados, os dois contratos chegavam a R$ 24,9 milhões.