A taxa de ocupação das UTIs para Covid na rede pública de saúde de Rondonópolis está hoje em 78,3%, com 13 vagas disponíveis. A situação aparece no Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta quarta-feira (11/8).

Conforme os dados, o Hospital Municipal tem cinco vagas de UTI disponíveis para pacientes com Covid-19. O Hospital Regional está com sete leitos de UTI vagos, e a Santa Casa, tem apenas um leito sobrando. Ao todo, contando UTIs e enfermarias de toda a rede, existem 83 pessoas com Covid em hospitais da cidade.