A Congregação Vila Mineira da Assembleia de Deus – Ministério Madureira realizará nestes dias 13 e 14 de agosto, sexta-feira e sábado, às 19h, a 3ª Festa do Espírito Santo. A festividade contará com a pregação do pastor Veridiano Frota, de Goiânia (GO), muito usado por Deus em revelações, curas e milagres.

Há três anos, a Congregação Vila Mineira estava prestes a ser fechada, com pedido de reintegração da empresa para tomar o terreno da Igreja. Com a posse dos pastores Elson e Raquel Rezende, em julho de 2018, essa situação começou a mudar, sendo hoje uma das igrejas mais estruturadas da região, já estando com três terrenos.

Conforme o pastor Elson Rezende, a celebração da Festa do Espírito Santo ocorre também em agradecimento às maravilhas que Deus tem feito em meio à congregação e na vida de seus membros nesse período. “É uma festividade justamente voltada para o Espírito Santo, voltada à libertação, a cura e o milagre. Estamos promovendo uma festa para Ele operar”, argumentou o pastor.

O pastor Elson informa que Deus usa poderosamente o pastor Veridiano Frota nos dons do Espirito Santo. “Como é uma festa para o Espírito Santo, nada mais justo que convidar alguém que tem intimidade com Ele”, repassou o pastor, fazendo o convite a toda sociedade para ouvir a Palavra de Deus e presenciar esse mover.

Nesse tempo de pandemia, pastor Elson enfatiza ainda o importante papel espiritual do Campo Bandeirantes do Ministério Madureira, do qual a Congregação Vila Mineira faz parte, com a ação pioneira de atuar com orações junto aos hospitais da cidade. “Uma vez por mês, eu a pastora Raquel estamos orando nas cinco entradas da cidade para Deus repreender essa enfermidade”, disse.

“Quero parabenizar o A TRIBUNA por essa visão do Reino de Deus, de vislumbrar a forma de transformar vidas, que é através do Evangelho. Que o Senhor abençoe os proprietários, os funcionários e toda família A TRIBUNA, por serem auxiliadores da pregação do Evangelho”, agradeceu o pastor Elson.

A Festa do Espírito Santo vai ocorrer em espaço aberto junto à Congregação, para evitar aglomeração, seguindo os protocolos de biossegurança. A entrada é gratuita e aberta a todos.

A Congregação Vila Mineira está situada na Rua Exupério Alves Pereira, 382, Vila Mineira.