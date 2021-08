O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) apresentou requerimento para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a fim de investigar por que Mato Grosso é o estado com maior mortalidade por covid-19 no país. Mato Grosso tem 367 mortes por covid a cada 100 mil habitantes, segundo dados do painel epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde na segunda-feira (9). Lúdio começou a coletar assinaturas de apoio e a primeira foi do deputado Valdir Barranco (PT). Para instalar uma CPI, são necessárias assinaturas de oito deputados, o equivalente a um terço da Assembleia Legislativa.

“O objetivo dessa CPI é investigar as ações e omissões do Estado de Mato Grosso no enfrentamento da pandemia que nos fizeram ser o primeiro estado em mortalidade por covid-19. No início da pandemia, o governo estadual dizia que o coronavírus não provocaria grande impacto em Mato Grosso por causa do calor, da população pequena e da baixa densidade populacional. Por que, depois de 16 meses, Mato Grosso é o estado em que mais pessoas morreram proporcionalmente por covid-19?”, disse Lúdio.

Médico sanitarista, Lúdio observou que Mato Grosso atingiu um platô elevado de 1,2 mil casos novos de covid por dia em janeiro deste ano e desde então se manteve num patamar elevado, com piora da situação em março e abril, quando houve colapso total do sistema de saúde. Desde o início da pandemia, em março de 2020, Lúdio vem acompanhando a evolução da covid-19 em Mato Grosso, e fez diversas recomendações ao governador e autoridades sanitárias sobre as medidas que deveriam ser tomadas para conter a transmissão e organizar o sistema de saúde, por meio de ofícios, requerimentos e projetos de decreto legislativo.

“De precipitação em precipitação, de erro em erro, de medidas que deveriam ser tomadas e não foram tomadas, de omissão em omissão, de ação em ação, nós chegamos nesse cenário tão triste para nosso estado, que é ser o primeiro em mortalidade por covid. Precisamos de resposta de por que chegamos a esse ponto e é isso que nós queremos buscar. Com a CPI, poderemos ter acesso a banco de dados e informações que hoje não temos”, explicou Lúdio.